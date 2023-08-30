В Карачаево-Черкесии из российской психбольницы сбежал опасный насильник

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ночь с 26 на 27 августа в Карачаево-Черкесии посёлке Кубрань Карачаевского района из психиатрической больницы сбежал опасный насильник. По данным телеканала РЕН ТВ, мужчина был многократно судим.

Фото: Openverse

Известно, что преступник находился на принудительном лечении в клинике. Его последний побег совпал с началом расследования в отношении него по статье об изнасиловании. Ранее он был также осуждён за совершение краж и других имущественных преступлений.

По данным телеканала, что ночью в субботу мужчина протиснулся через решётку в окне на первом этаже больницы, перелез через забор и скрылся. Впоследствии его заметили в посёлке Новый Карачай, где он родился. Попытка правоохранительных органов задержать преступника не увенчалась успехом, и он предположительно находится где-то на территории этого населённого пункта.

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