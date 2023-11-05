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Россиянин пробил топором голову женщине, которая арендовала у него комнату

0:42
Происшествия

В жилом районе Москвы произошел инцидент. Мужчина, проживающий в квартире, арендованной женщиной, напал на нее с топором. 

Россиянин пробил топором голову женщине, которая арендовала у него комнату
Фото: openverse.org by brittgow is licensed under CC BY 2.0.

Инцидент произошел 4 ноября в многоквартирном доме по Окружному проезду. Согласно данным следствия, 58-летний мужчина и 44-летняя женщина, которая снимала комнату у него, попали в ссору из-за личных разногласий.

Мужчина из Москвы нанес женщине удар топором по голове, в результате чего пострадавшая была госпитализирована в ближайшую больницу. Подозреваемый был задержан, и в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает "Газета.Ru".

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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