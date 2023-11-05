В жилом районе Москвы произошел инцидент. Мужчина, проживающий в квартире, арендованной женщиной, напал на нее с топором.
Инцидент произошел 4 ноября в многоквартирном доме по Окружному проезду. Согласно данным следствия, 58-летний мужчина и 44-летняя женщина, которая снимала комнату у него, попали в ссору из-за личных разногласий.
Мужчина из Москвы нанес женщине удар топором по голове, в результате чего пострадавшая была госпитализирована в ближайшую больницу. Подозреваемый был задержан, и в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает "Газета.Ru".
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