Четверо детей стали жертвами пожара в Мордовии

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Дети в возрасте 5, 4, 2 и 1 года погибли в горящем частном доме в Мордовии.

Фото: СУ СК России по Республике Мордовия

В Мордовии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) после пожара, унёсшего жизни четверых детей. Подробности сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

"По данным следствия, 3 ноября 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании в доме в городе Ковылкино. В это время в помещении находились четверо малолетних детей. В результате произошедшего дети погибли", — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что во время пожара мать несовершеннолетних трудилась во дворе дома — занималась подсобным хозяйством.

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