Депутат Рады устроил смертельное ДТП

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

ДТП произошло на трассе Киев – ЧОП в селе Березовка Житомирского района.

Фото: https://455811.selcdn.ru/

"Водитель автомобиля "Mercedes-Benz GLE" совершил наезд на пешехода, двигаясь по направлению к ЧОП в крайней левой полосе движения", – сообщила Нацполиция.

Пешеход скончалась на месте ДТП. В ведомстве уточнили, что за рулем находился 44-летний житель Киевщины, народный депутат Украины, но имя его не указали.

Однако журналистам издания "Украинская правда" удалось установить, что машиной управлял народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко. Он ехал вместе с супругой.

По предварительным данным, водитель нарушил ПДД. По факту смертельного ДТП назначен ряд экспертиз. Также сообщается, что начато расследование обстоятельств смертельного ДТП с участием народного депутата.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.