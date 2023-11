Серийного афериста задержали на трассе Уфа-Оренбург

Your browser does not support the audio element.

Полиция задержала серийного мошенника, который нападал на пожилых людей в Уфе, выдавая себя за слесаря. 20-летний житель Уфы обманул двух пожилых женщин в возрасте 84 и 82 лет, выдав себя за слесаря. Ему удалось обмануть пенсионеров на 27 000 рублей.

Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.