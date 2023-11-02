Серийного афериста задержали на трассе Уфа-Оренбург

Полиция задержала серийного мошенника, который нападал на пожилых людей в Уфе, выдавая себя за слесаря. 20-летний житель Уфы обманул двух пожилых женщин в возрасте 84 и 82 лет, выдав себя за слесаря. Ему удалось обмануть пенсионеров на 27 000 рублей.
Мошенник получил доступ к домам пожилых людей, выдавая себя за работника коммунальных служб, утверждая, что выполняет какие-то работы по техническому обслуживанию. Затем он брал с них плату за свои услуги или пользовался их преклонным возрастом, чтобы обокрасть их.
Одна из обманутых женщин сообщила о случившемся в полицию. Камеры наблюдения были использованы для отслеживания автомобиля мошенника, что привело к его задержанию на трассе Уфа-Оренбург.
Расследование показало, что этот мужчина ранее занимался преступной деятельностью. За кражу, повлекшую значительный ущерб гражданину, ему может грозить до пяти лет тюремного заключения.
Мошенник признался в своих преступлениях и выразил раскаяние. В настоящее время он находится под стражей, сообщает mkset.ru.
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