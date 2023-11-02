Избитый в Волгограде мужчина скончался в реанимации

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мужчина, пострадавший от нападения 22-летнего агрессора в Красноармейском районе Волгограда, скончался в реанимации больницы прошлой ночью из-за серьезных черепно-мозговых повреждений. Видеозаписи этого нападения были опубликованы нашим изданием ранее. Нападавший, ранее судимый, преследовал свою жертву даже после вызова скорой помощи. Затем он попытался представить себя как героя, приходя на помощь пострадавшему.

Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Сегодня мужчина ушел из жизни, так и не приходя в сознание в реанимации 15-й больницы.

Камеры наблюдения подтверждают вину задержанного, что является дополнительным доказательством, сообщает novostivolgograda.ru.

Интересно, что и нападавший, и его жертва, уже имели судимости в прошлом. По неофициальной информации, подозреваемый недавно вернулся из СВО (службы вооруженных сил), хотя неясно, на какой должности он там находился — добровольцем, бойцом частной военной компании или кем-то еще.

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