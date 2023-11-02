В метро мужчина начал душить школьницу за то, что она материлась

1:19 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В метро Санкт-Петербурга произошел инцидент, в ходе которого мужчина схватил девушку за горло и выразил ей свое неодобрение по поводу использования грубой лексики.

Фото: Openverse by Mark Fischer is licensed under CC BY-SA 2.0.

Инцидент произошел во время часа пик на станции "Василеостровская". Независимо от множества пассажиров, находившихся на эскалаторе, неизвестный человек схватил девушку с розовыми волосами за шею и начал выражать свое недовольство ее употреблением нецензурной лексики.

"Не матерись, поняла?! Мы в Петербурге, а не в Украине!" — говорит мужчина на видеозаписи очевидцев.

Согласно рассказу школьницы, она и ее друзья просто общались и шутили, но этому незнакомцу, который находился поблизости, не понравилось, что в их разговоре присутствует нецензурная лексика. За каждый повторный случай использования грубых слов и выражений, мужчина снова сдавливал шею девушки.

Свидетели происшествия попытались вмешаться и защитить девушку, но их попытки обратиться к сотрудникам метрополитена не увенчались успехом, и нарушитель скрылся в толпе. После столкновения с ним у несовершеннолетней остались болезненные ощущения в области шеи и неприятные воспоминания о произошедшем.

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