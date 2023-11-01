В Екатеринбурге кондуктор выгнала из автобуса 10-летнюю девочку

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Екатеринбурге произошёл инцидент, в ходе которого из автобуса №59 была высажена девочка, направлявшаяся на приём к кардиологу. Десятилетней школьнице не удалось оплатить проезд с помощью карты, когда она попыталась использовать валидатор. Кондуктор отказалась принимать оплату через терминал и потребовала, чтобы девочка покинула общественный транспорт. Инцидент произошёл 1 ноября днем, сообщила мама ребёнка.

Фото: https://www.rbth.com/science-and-tech/327864-15-bus-projects-russia-proud

"Ребёнок ехал на прием к кардиологу. На карте у дочери были деньги, но кондуктор даже не пыталась провести оплату на терминале и попросила ребёнка выйти", — пояснила женщина порталу E1. RU.

Девочка утверждала кондуктору, что её не могут высаживать, на что последняя ответила, что не желает лишиться своей заработной платы. Школьнице пришлось выйти на остановке "Храм на Крови", и приём у врача так и не состоялся.

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