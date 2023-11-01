Председатель комиссии Мосгордумы (МГД) по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов призвал экстренные службы принять срочные меры по спасению кошки, которую кто-то оставил в закрытом автомобиле, припаркованном в центре Москвы.
"Прошу УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве и Управление по ЦАО ГУ МЧС России по Москве оперативно оказать содействие в освобождении животного и считать мою публикацию официальным обращением. Знаю, что это возможно", — написал Козлов в своём Telegram-канале.
Депутат выразил уверенность, что если принять необходимые меры, спасти запертое животное возможно. Он полагает, что сотрудники экстренных служб прислушаются к его просьбе.
Ранее в экстренных службах рассказали, что на парковке в центре столицы в запертом авто находится кошка.
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