В Челябинске у девочки нашли прослушивающее устройство в банте

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В частном детском саду в Челябинске воспитатель обнаружила скрытое аудиозаписывающее устройство в банте одной из воспитанниц. В результате этого инцидента педагог уволился, а родителям пришлось забрать обоих своих детей из садика.

Фото: Openverse by cafemama is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

"Я поправляла бантики — и внутри одного что-то нажалось. Я не знала, что это было, потом руководство выяснило, что это прослушивающее устройство", — цитирует слова уволившейся воспитательницы сайт 74. ру.

По данным информационного издания, у владелицы частного детского сада к родителям ранее претензий не было, оба ребёнка посещали заведение регулярно, были причёсанными и хорошо одетыми. Согласно закону, проведение скрытых аудиозаписей считается незаконным.

Родители, по их словам, решали вопрос о том, ругается ли их дочь матом. Однако воспитательница отказалась продолжать работать в таком напряжённом окружении и подала заявление об увольнении. Руководство частного детского сада расторгло договор с родителями.

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