В Португалии заковали в наручники азербайджанца с паспортом Израиля, который заказал в кафе гранатовый сок

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В столице Португалии Лиссабоне местная полиция арестовала туриста — азербайджанца с паспортом Израиля, который зашел в кафе и заказал себе стакан гранатового сока.

Фото: ru.freepik.com

Не владея местным языком, азербайджанец решил воспользоваться русскоязычным онлайн-переводчиком, установленном на смартфоне. Но турист не учел, что по-португальски слова "гранат" и "граната" пишутся одинаково.

И когда турист подал записку с заказом официанту, последний подумал, что перед ним террорист, сообщает РИА Новости.

Вызванная полиция повалила на пол обладателя израильского паспорта, заковала его в наручники и доставила в отделений.

Там то и выяснилось, что мужчина просто хотел выпить сока. Его отпустили, но предварительно провели обыск в гостиничном номере.

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