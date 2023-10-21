В Ростовской области сработали системы ПВО

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В 14:10 сработали средства ПВО, находящиеся в Ростовской области. Об этом проинформировал губернатор региона Василий Голубев в своём Telegram-канале.

Фото: "Soviet S-200 'Vega' missile - Warner Robins museum" by Support your local Air Museum! (HawkeyeUK) is licensed under CC BY-SA 2.0.

Глава региона подчеркнул, что системы ПВО успешно поразили воздушную цель над Ростовской областью.

В заключение Голубев выразил благодарность российским военным за оперативность и хорошую работу.

На прошлой неделе в Белгородской области российскими ПВО был ликвидирован беспилотник ВСУ самолётного типа.

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