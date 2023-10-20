Новосибирский блогер Богдан Киселев продолжает съемку провокационных видеороликов для своего блога. В своем последнем видео он демонстрирует, как производит выстрел из сигнального пистолета, находясь за рулем автомобиля.
С целью создания захватывающего контента для социальных сетей, молодой человек решил запечатлеть опасную ситуацию: во время движения по Октябрьскому мосту он произвёл выстрел в воздух из пистолета, сообщает atas.info. Видеоролик был размещен в его телеграм-канале, а под ним была подпись:
"Отморозок официально".
Когда его подписчики выразили опасения относительно безопасности всех участников дорожного движения, блогер заверил:
"Все будет хорошо. Мы понимаем, что делаем".
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