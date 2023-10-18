Губернатор Развожаев: воздушная тревога в Севастополе отменена

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в городе.

Фото: wikimedia.org

"Отбой воздушной тревоги!" — написал Развожаев.

До этого в своём Telegram-канале Развожаев написал, что в городе объявлена воздушная тревога в связи с отражением атаки воздушных целей над Чёрным морем кораблями ВМФ РФ.

Градоначальник уточнил, что атака происходила в районе Сухарной балки, в связи с чем все службы были переведены в режим боевой готовности.

В момента объявления до отбоя воздушной тревоги в Севастополе прошло порядка получаса.

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