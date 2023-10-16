В Забайкальском крае задержана женщина, подозреваемая в государственной измене. Сотрудники регионального ФСБ установили, что она выполняла задания украинских спецслужб.
Как сообщили в ведомстве, задержанная занималась сбором данных для Службы безопасности Украины (СБУ). Отмечается, что женщина информировала Киев о маршрутах передвижения ВС РФ по Забайкальскому краю перед отправкой в зону спецоперации.
В отношении россиянки возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Госизмена"), её заключили под стражу.
Следователи запустили дополнительную проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося.
Ранее жителю Барнаула предъявили обвинение в покушении на госизмену и теракт. Выяснилось, что мужчина отравил воду, предназначенную для мобилизованных россиян.
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