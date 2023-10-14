Мошенники обманули пожилую женщину на 5 миллионов рублей

0:26 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пожилая женщина из Санкт-Петербурга обратилась в полицию после того, как стала жертвой мошенников, которые выдали себя за сотрудницу Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

Фото: openverse

Женщина рассказала, что мошенница убедила ее, что ее деньги находятся под угрозой, и уговорила передать 5 миллионов рублей для их "хранения". Об этом сообщает Петербург2.

Следствие начало уголовное дело по данному случаю.

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