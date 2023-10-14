Пожилая женщина из Санкт-Петербурга обратилась в полицию после того, как стала жертвой мошенников, которые выдали себя за сотрудницу Федеральной службы безопасности России (ФСБ).
Женщина рассказала, что мошенница убедила ее, что ее деньги находятся под угрозой, и уговорила передать 5 миллионов рублей для их "хранения". Об этом сообщает Петербург2.
Следствие начало уголовное дело по данному случаю.
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