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Мошенники обманули пожилую женщину на 5 миллионов рублей

0:26
Происшествия

Пожилая женщина из Санкт-Петербурга обратилась в полицию после того, как стала жертвой мошенников, которые выдали себя за сотрудницу Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

Мошенники обманули пожилую женщину на 5 миллионов рублей
Фото: openverse

Женщина рассказала, что мошенница убедила ее, что ее деньги находятся под угрозой, и уговорила передать 5 миллионов рублей для их "хранения". Об этом сообщает Петербург2.

Следствие начало уголовное дело по данному случаю.

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Телефонные мошенники обманули челябинскую медсестру на 5 миллионов рублей
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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