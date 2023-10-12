Ресторатор Пинский рассказал о своем состоянии после сообщений о «пробитой голове»

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ресторатор Антон Пинский раскрыл, что он получил незначительную ссадину после того, как случайно ударился головой о столб в центре Москвы. Он заявил, что сотрудники скорой помощи подтвердили, что травма была несущественной, и обработали область антисептической зеленой краской. Пински подчеркнул, что это был незначительный инцидент и не требовал дальнейшего обсуждения.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Антона Пинского

"Я споткнулся и слегка задел столб. После этого я продолжил свой рабочий день. Однако обеспокоенные коллеги вызвали скорую помощь, которая убедилась, что причин для беспокойства нет, и провела обработку зеленкой" — объяснил он.

Об инциденте, когда Пинский ударился головой на Большой Якиманке, ранее сообщал Telegram-канал Mash. Он переходил дорогу и отвлекся, случайно столкнувшись со столбом. Впоследствии он направился в ближайший ресторан, где была вызвана скорая помощь.

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