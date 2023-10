58-летняя россиянка была арестована в Алтайском крае за причастность к спланированному и особо тяжкому преступлению, о чем сообщил Следственный комитет России (СКР) во вторник, 10 октября. По версии следствия, действия женщины были мотивированы серией событий, произошедших после похорон её сына в 2022 году.

Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.