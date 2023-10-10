На Алтае женщина наняла киллера для убийства снохи

58-летняя россиянка была арестована в Алтайском крае за причастность к спланированному и особо тяжкому преступлению, о чем сообщил Следственный комитет России (СКР) во вторник, 10 октября. По версии следствия, действия женщины были мотивированы серией событий, произошедших после похорон её сына в 2022 году.

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После смерти сына женщина узнала, что её невестка вступила в новые отношения. Такое развитие событий, по-видимому, сильно расстроило женщину, и она также была обеспокоена возможностью потери контакта со своим внуком. Тогда она приняла радикальное решение нанять кого-нибудь, чтобы устранить свою невестку. В феврале 2023 года она выплатила исполнителю заказа задаток в размере 150 тысяч рублей.

Женщина дала чёткие указания о том, что нападение должно произойти, когда её невестка гостила у родственников в другом регионе. Этот продуманный ход был направлен на то, чтобы отвести подозрения от нее самой. Однако вскоре после этого женщина была задержана отделом уголовного розыска, что помешало ей осуществить свой план. В настоящее время дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.

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