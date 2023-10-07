При пожаре погибла семья с тремя детьми в Нижегородской области

1:14 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пожар разгорелся в частном доме в деревне Слизнево Арзамасского района Нижегородской области. Предварительное расследование предполагает, что причиной пожара стало короткое замыкание. Возгорание было обнаружено соседями, которые незамедлительно сообщили в службу спасения. К сожалению, все пятеро жильцов дома, включая 30-летнюю женщину, 36-летнего мужчину и троих детей в возрасте одного, пяти и одиннадцати лет, погибли в огне.

Фото: скриншот из видео очевидцев

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента. В настоящее время следователи проводят осмотры на месте происшествия, и никаких признаков криминальных травм на телах жертв обнаружено не было.

Министерство по чрезвычайным ситуациям мобилизовало 21 спасателя и восемь единиц техники для тушения пожара. Когда первое подразделение прибыло на место происшествия, дом уже был охвачен пламенем. Точная причина пожара все еще расследуется, но предварительная информация предполагает, что неисправность электропроводки, возможно, сыграла свою роль, тем более что семья использовала тепловую пушку для обогрева дома.

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Трое детей погибли на пожаре в Нижегородской области.