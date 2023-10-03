Мужчина в возрасте "за 50" получил приговор суда на 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима в Приморье за хранение видеороликов для взрослых с участием детей. Фигурант, на момент совершения преступления которому было 49 лет, хранил подобный контент на различных устройствах, таких как компьютер и телефон, с сентября 2017 года по январь 2018 года. Он также отправлял ссылки на своё облачное хранилище с запрещённым контентом другим пользователям в социальных сетях.
На судебном заседании мужчина не признал свою вину, заявив, что в ходе допроса он обманул себя из-за трудного психологического состояния и чувства стыда. Он утверждал, что просматривал видео "18+" только с участием совершеннолетних. Однако показания свидетелей опровергли его утверждения.
Судья вынес фигуранту дела приговор в виде 3,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима за деятельность, связанную с хранением запрещённого контента, сообщает vostokmedia.com.
Ранее мы сообщали, что в Приморье мужчину посадили за удар по телу малолетнего пасынка, от которого тот умер.
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