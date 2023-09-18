Жителя Приморья отправили в тюрьму за удар, повлекший гибель двухлетнего пасынка

В Ханкайском районе вынесен приговор мужчине за совершение преступления, связанного с угрозой жизни и здоровью ребенка.
Суд счел собранные следствием Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю улики достаточно убедительными для вынесения обвинительного приговора 30-летнему мужчине. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Согласно версии следствия, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес рукой удар по голове своего двухлетнего пасынка из-за его плохого поведения, сообщает ДВ-РОСС. В результате полученных травм ребенок умер в медицинском учреждении через два дня.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Следует отметить, что мужчина ранее был привлечен к уголовной ответственности.
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