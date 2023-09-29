В пятницу, 29 сентября, известный джазовый пианист Игорь Бриль был срочно доставлен в одну из столичных больниц. Медики диагностировали у него остановку сердца.
По данным Mash, состояние музыканта ухудшилось, когда он находился дома. Пианист почувствовал покалывания на кончиках пальцев и онемение конечностей, после чего самостоятельно вызвал бригаду медиков.
Врачи оперативно прибыли к пациенту. После оказания первой помощи они приняли решение об экстренной госпитализации. Из-за остановки сердца Бриль прошёл электроимпульсную терапию.
К этому часу сердечный ритм музыканта восстановлен, однако в больнице его состояние оценивают как тяжёлое.
Игорь Бриль одним из первых основал джазовое образование в Советском союзе. Его музыку можно услышать во многих спектаклях и фильмах.
Ранее российский музыкант Игорь Николаев успешно перенёс операцию на сердце. Исполнитель восстанавливается, регулярно занимаясь гимнастикой.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.