Пианист Игорь Бриль экстренно госпитализирован из-за остановки сердца

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В пятницу, 29 сентября, известный джазовый пианист Игорь Бриль был срочно доставлен в одну из столичных больниц. Медики диагностировали у него остановку сердца.

Фото: Openverse

По данным Mash, состояние музыканта ухудшилось, когда он находился дома. Пианист почувствовал покалывания на кончиках пальцев и онемение конечностей, после чего самостоятельно вызвал бригаду медиков.

Врачи оперативно прибыли к пациенту. После оказания первой помощи они приняли решение об экстренной госпитализации. Из-за остановки сердца Бриль прошёл электроимпульсную терапию.

К этому часу сердечный ритм музыканта восстановлен, однако в больнице его состояние оценивают как тяжёлое.

Игорь Бриль одним из первых основал джазовое образование в Советском союзе. Его музыку можно услышать во многих спектаклях и фильмах.

Ранее российский музыкант Игорь Николаев успешно перенёс операцию на сердце. Исполнитель восстанавливается, регулярно занимаясь гимнастикой.

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