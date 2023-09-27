Убивший девушку и пропустивший её через мясорубку россиянин ушёл на СВО и вернулся

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Житель Пермской области Дмитрий З. досрочно освободился из заключения в конце прошлого года. Летом 2018-го он убил и расчленил свою любовницу, а части тела пропустил через мясорубку. Об этом пишет портал 59.ru.

Фото: instagram

Сообщается, что жертвой мужчины стала 27-летняя Татьяна Мелехина, которая познакомилась с ним в военном госпитале, где он проходил лечение. На тот момент он был женат, но затем супруга ушла, а новая возлюбленная переехала к нему из Перми.

Однако вскоре она решила вернуться обратно, о чём заявила своему жениху. И затем пропала. Дмитрий заявил, что лично отвёз невесту домой на машине и уехал, но позднее сознался в жестоком убийстве.

В 2019 году суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы. Однако мать осуждённого призналась журналистам, что связь с сыном пропала в ноябре 2022, а затем он позвонил с незнакомого номера и сообщил, что находится "на СВО под Луганском".

По данным издания, Дмитрий вернулся из зоны боёв в апреле 2023 года, "ещё спустя два месяца он получил помилование". Сейчас сын, по словам матери, живёт у тётки в городе Антрацит в ЛНР, лечит зубы и планирует устроиться на работу в Анапе.

Мать добавила, что его бывшая жена отказывается приводить к ней внучку и поменяла себе и ребенку фамилию.

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