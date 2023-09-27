В Саратовской области толпа избила участника СВО и его брата

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Группа людей избила возле бара в Актарске Саратовской области участника СВО и его брата. Об этом сообщает "Блокнот".

Фото: facebook.com

По данным издания, компания молодых людей отмечала в баре день рождения. Между гостем заведения и именинником в какой-то момент произошёл конфликт. Предварительно, они поругались из-за девушки.

Мужчины пошли выяснять отношения на улицу. Там конфликт быстро перерос в массовую драку. В результате участнику СВО и его родственнику понадобилась медицинская помощь и госпитализация.

У одного из них врачи диагностировали сотрясение мозга, у второго — перелом ноги со смещением.

В настоящий момент все участники конфликта установлены, сообщили в пресс-службе регионального МВД. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ.

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