Группа людей избила возле бара в Актарске Саратовской области участника СВО и его брата. Об этом сообщает "Блокнот".
По данным издания, компания молодых людей отмечала в баре день рождения. Между гостем заведения и именинником в какой-то момент произошёл конфликт. Предварительно, они поругались из-за девушки.
Мужчины пошли выяснять отношения на улицу. Там конфликт быстро перерос в массовую драку. В результате участнику СВО и его родственнику понадобилась медицинская помощь и госпитализация.
У одного из них врачи диагностировали сотрясение мозга, у второго — перелом ноги со смещением.
В настоящий момент все участники конфликта установлены, сообщили в пресс-службе регионального МВД. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ.
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