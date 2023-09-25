В Астрахани врачи спасли девушку, упавшую с 8-го этажа во время мытья окон

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Врачи из Александро-Мариинской областной клинической больницы в Астрахани спасли жизнь пациентке, которая выпала из окна восьмого этажа, во время момента мытья окон в квартире.

Фото: openverse.org

Инцидент случился месяц назад, и пострадавшую доставили в больницу с множественными травмами, характерными для падения с большой высоты, сообщает "Российская газета". Компьютерная томография показала серьёзные повреждения, и выживаемость при таких травмах обычно невысока.

Пациентка получила ушиб головного мозга, переломы лопатки, позвоночника, шейных позвонков, а также другие серьезные повреждения, включая переломы ребер и тазовых костей, разрыв печени и внутрибрюшное кровотечение.

Врачи и медицинский персонал сделали всё возможное для спасения жизни пациентки. Состояние женщины стабилизировалось через месяц после инцидента. Она по-прежнему находится под медицинским уходом и реабилитацией, но ее жизнь теперь вне опасности.

Ранее мы писали, что в Астрахани мужчина пошёл на свидание с любовницей и в итоге был убит.

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