Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хирург Умнов: боли в животе могут быть признаком смертельно опасного кровотечения
Во время пиротехнического представления в Москве получили травмы два зрители
30 человек погибли в результате пожара на складе нефтепродуктов в Бенине
Архангелогородец пытался поджечь воинскую часть по указанию СБУ
ГИБДД начала лишать водителей прав за использование плёнок на фарах
В Минэкономразвития дали прогноз уровня инфляции на следующий год
Россия нашла способ обхода санкций G7 на экспорт нефти
Уехавшие из России артисты сталкиваются с отменой выступлений
iPhone 15 Pro Max провалил тест на прочность

В Астрахани врачи спасли девушку, упавшую с 8-го этажа во время мытья окон

1:09
Происшествия

Врачи из Александро-Мариинской областной клинической больницы в Астрахани спасли жизнь пациентке, которая выпала из окна восьмого этажа, во время момента мытья окон в квартире.

В Астрахани врачи спасли девушку, упавшую с 8-го этажа во время мытья окон
Фото: openverse.org

Инцидент случился месяц назад, и пострадавшую доставили в больницу с множественными травмами, характерными для падения с большой высоты, сообщает "Российская газета". Компьютерная томография показала серьёзные повреждения, и выживаемость при таких травмах обычно невысока.

Пациентка получила ушиб головного мозга, переломы лопатки, позвоночника, шейных позвонков, а также другие серьезные повреждения, включая переломы ребер и тазовых костей, разрыв печени и внутрибрюшное кровотечение.

Врачи и медицинский персонал сделали всё возможное для спасения жизни пациентки. Состояние женщины стабилизировалось через месяц после инцидента. Она по-прежнему находится под медицинским уходом и реабилитацией, но ее жизнь теперь вне опасности.

Ранее мы писали, что в Астрахани мужчина пошёл на свидание с любовницей и в итоге был убит.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В Уфе девочка выпала из окна седьмого этажа. Равнодушный сосед прошел мимо
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Анатолий Васильев объяснил свой уход из "Сватов"

Российский актёр Анатолий Васильев прокомментировал свой уход из популярного сериала "Сваты", где он играл в первых четырёх сезонах дедушку Юру.

Актёр Васильев рассказал о коллегах по "Сватам" в реальной жизни
Стало известно, куда пропал режиссёр Никита Михалков: покинул Москву
Стало известно, куда пропали Никита Михалков и его передача "Бесогон ТВ"
Сексолог рассказала об оптимальной продолжительности секса
В Германии опровергли гибель танкового экипажа бундесвера в зоне СВО
Украинскому народу нужен новый Богдан Хмельницкий Виктор Пахомов Левенштерн о Бородинском сражении: русские его не проиграли Сергей Лебедев "Капитуляция" Карабаха: Армении и Азербайджану пора начать торговать Андрей Николаев
Обвиняемый в убийстве свердловской полицейской следил за её сестрой
Бывший чиновник Китая: "1,4 млрд китайцев не заполнят все пустующие квартиры"
Гостиница, склады, комплекс "Морвокзала": Одесса под плотным огнём
Гостиница, склады, комплекс "Морвокзала": Одесса под плотным огнём
Последние материалы
Россия нашла способ обхода санкций G7 на экспорт нефти
Уехавшие из России артисты сталкиваются с отменой выступлений
iPhone 15 Pro Max провалил тест на прочность
В Астрахани врачи спасли девушку, упавшую с 8-го этажа во время мытья окон
В Сети появилось видео мощного пожара на морском вокзале Одессы после ракетного удара
Ночью ракетным ударом разбит военный аэродром в Кривом Роге
Проехавшему на гидроцикле через пловцов дзержинцу продлили арест на полгода
Жительница Новосибирска рассказала, как ухаживает за мобилизованным мужем после ранения в зоне СВО
Посол Барбин: Дания боится расследований по подрыву "Северных потоков". РФ может узнать нечто
Онколог Карасёв: ежедневные привычки многих людей стремительно приближают рак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников