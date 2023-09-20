Туристов в Мексике ударила молния прямо на пляже

1:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Мексике произошло происшествие: молния ударила туристов, находившихся на пляже, и привела к их гибели. По информации местных СМИ, инцидент случился в штате Мичоакан, на известном среди туристов пляже Аквила. В ужасающем видео видно, как два туриста на пляже были поражены молнией. Оба погибли — женщина скончалась мгновенно, а мужчина, получивший ранения, ушел из жизни позже в больнице.

Фото: Openverse

Не стоит забывать и о других потенциальных опасностях для туристов. Так, в Таиланде, который пользуется популярностью среди российских туристов, также было предупреждение о возможных опасностях, сообщает "ТУРПРОМ". Эти опасности связаны с приближающимся сезоном муссонов, сопровождающимся пониженным атмосферным давлением, охватывающим северные и верхние северо-восточные регионы Таиланда, а также затрагивающим верхние районы Вьетнама. Туристов, отдыхающих на побережьях, ожидают сильные штормовые волны и грозы, поэтому купаться становится небезопасно, а выходить на море на лодках не рекомендуется. Также предостерегают от лишних перемещений из-за повышенной активности молний.

Кроме того, для туристов, отдыхающих на западном побережье Таиланда, существует свой специфический прогноз. Здесь также ожидаются грозы, охватывающие 40% территории, включая известные курорты Пхукет и Краби. На море будут действовать волны высотой от одного до двух метров и сильный юго-западный ветер со скоростью до 35 км/ч.

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Отдыхающие в спешке хотели покинуть пляж, но вдруг ударила молния