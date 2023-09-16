На севере Бразилии при крушении самолета погибли 14 человек

Авиакатастрофа вблизи экваториальных тропических лесов бассейна реки Амазонки на севере Бразилии привела в субботу к трагической гибели 14 человек, сообщает CNN Brasil со ссылкой на префекта муниципалитета Барселуш в штате Амазонас.
Злополучным самолетом, участвовавшим в инциденте, был Embraer Bandeirante, на борту которого находились в общей сложности 12 туристов и 2 члена экипажа. Авария произошла около 14:00 по местному времени (21:00 по московскому), когда самолет пытался приземлиться на аэродроме, расположенном примерно в 400 км от административного центра штата Манаус. Стоит отметить, что в момент приземления в регионе шли дожди.
В репортаже CNN Brasil не приводится конкретных подробностей относительно национальностей или личностей лиц, находившихся на борту самолета Embraer.
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