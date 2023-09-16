В Одинцовском районе обнаружили скелет в трусах

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ужасное открытие было сделано в лесном участке подмосковного региона. Как сообщает информационное агентство "Мослента", в Одинцовском районе были обнаружены останки человека.

Фото: Openverse

Сообщается, что тело находилось в лесу уже около года, и к моменту обнаружения остался только скелет, на котором остались только черные трусы. Местонахождение тела было недалеко от деревни Зайцево.

Эксперты подтвердили, что останки принадлежат мужчине, но информация о его личности отсутствует. В настоящее время правоохранительные органы активно расследуют обстоятельства его смерти.

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На стройке в Подмосковье нашли скелет в трусах