Ужасное открытие было сделано в лесном участке подмосковного региона. Как сообщает информационное агентство "Мослента", в Одинцовском районе были обнаружены останки человека.
Сообщается, что тело находилось в лесу уже около года, и к моменту обнаружения остался только скелет, на котором остались только черные трусы. Местонахождение тела было недалеко от деревни Зайцево.
Эксперты подтвердили, что останки принадлежат мужчине, но информация о его личности отсутствует. В настоящее время правоохранительные органы активно расследуют обстоятельства его смерти.
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