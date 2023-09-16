Выяснились детали расстрела инспектора ГИБДД в Подмосковье: убийца менял фамилию

1:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Подмосковье в пятницу вечером, 15 сентября, был застрелен сотрудник ГИБДД при задержании преступника. Новые подробности ЧП сообщает "МК".

Фото: Openverse

Издание выяснило, что злоумышленник, который был ранен и задержан, менял фамилию.

Сообщается, что нападение произошло в деревне Вертлино в 21.15. Стрелок и проживает временно в этой деревне. 52-летний Алексей Ю. двигался на своей автомашине "Мерседес Бенц Е350”, когда его попытались остановить экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД.

Мужчина требованию стражей порядка не подчинился, после чего они начали преследование иномарки на служебной "Хендай Солярис”. "Мерседес” довольно быстро остановился, водитель вышел и произвёл выстрел в вышедшего ему навстречу 41-летнего старшего лейтенанта Алексея Маркова с близкого расстояния из пистолета "Вальтер”.

Сотрудник ГИБДД от полученного ранения скончался. У него осталось четверо детей.

Обезвредить преступника удалось второму автоинспектору, который открыл ответный огонь. В тяжёлом состоянии Ю. был госпитализирован. В машине у него был обнаружен также автомат Калашникова без номера и без патронов.

Известно, что убийца инспектора имеет долги по оплате нарушений ПДД на сумму 3500 рублей и ряд долгов по неуплате налогов. Также выяснилось, что некоторое время назад Ю. и его брат меняли фамилию.

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