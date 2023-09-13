Обвиняемый в двойном убийстве с обезглавливанием в Москве мигрант не назвал мотива преступления

1:24 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Задержанный за жестокое убийство с расчленением известного травматолога Доршо Аюшеева и мигранта из Киргизии на севере Москвы, познакомился с жертвами в мессенджере на специфическую тематику. Он прилетел из Узбекистана накануне. Об этом пишет "МК".

Фото: Openverse

56-летний доктор познакомился с молодым человеком незадолго до трагедии, а 11 сентября пригласил его к себе в квартиру на улице Фестивальной.

Следователи установили, что мигрант убил врачаа кухонным ножом и отрезал голову. С собой убийца забрал банковские карты жертвы и позже совершил мелкие покупки.

Из квартиры палач отправился в рядом расположенную пивную в парке "Дружба", где у него была назначена встреча с 25-летним гастарбайтером из Киргизии. Познакомились они с ним в том же мессенджере. Свидание закончилось вторым жестоким убийством. Тело мигранта без головы обнаружил охранник.

Сообщается, что подозреваемый в преступлении трудился в московском регионе разнорабочим. Он прилетел из Узбекистана 10 сентября. Мужчина — сирота, воспитывался дядей, который, предположительно, некогда совершал над ним насилие. Мотива преступлений задержанный не назвал, его отправят на психиатрическую экспертизу.

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