Инспекторы в Приморском крае убили медвежонка с бидоном на голове

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Хасанском районе Приморского края инспекторы охотнадзора застрелили медвежонка, который на протяжении нескольких недель ходил в районе посёлка Барабаш с пластиковым бидоном на голове.

Фото: CreativeCommons

Животное исхудало, было обезвожено и начало проявлять признаки агрессии, что и стало причиной действий инспекторов, рассказали в охотнадзоре.

"В Барабаше он залез в постройку и начал кидаться на людей, охотнадзор принял решение его застрелить", — рассказал представитель ведомства.

Каким образом на голове у медведя оказался бидон, достоверно неизвестно. Предполагается, что животное пыталось съесть или выпить что-то из ёмкости, застряло и не смогло снять его самостоятельно.

Местные жители сообщали о появлении медведя еще во второй половине августа. Поиски животного осложнялись постоянными ливнями в регионе, пояснили в охотнадзоре.

В социальных сетях местные жители высказали предположение, что медвежонка можно было усыпить, а не убивать. В охотнадзоре этот вопрос не комментировали.

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Медведя с бидоном на голове ищут в Приморье