Инспекторы в Приморском крае убили медвежонка с бидоном на голове

В Хасанском районе Приморского края инспекторы охотнадзора застрелили медвежонка, который на протяжении нескольких недель ходил в районе посёлка Барабаш с пластиковым бидоном на голове.
Животное исхудало, было обезвожено и начало проявлять признаки агрессии, что и стало причиной действий инспекторов, рассказали в охотнадзоре.
"В Барабаше он залез в постройку и начал кидаться на людей, охотнадзор принял решение его застрелить", — рассказал представитель ведомства.
Каким образом на голове у медведя оказался бидон, достоверно неизвестно. Предполагается, что животное пыталось съесть или выпить что-то из ёмкости, застряло и не смогло снять его самостоятельно.
Местные жители сообщали о появлении медведя еще во второй половине августа. Поиски животного осложнялись постоянными ливнями в регионе, пояснили в охотнадзоре.
В социальных сетях местные жители высказали предположение, что медвежонка можно было усыпить, а не убивать. В охотнадзоре этот вопрос не комментировали.
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