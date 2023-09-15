Полиция Казани отказалась комментировать взрыв гранаты у подъезда

1:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Министерстве внутренних дел России в Казани отказались давать комментарии относительно инцидента, произошедшего в одном из дворов Советского района. По информации пресс-службы этого ведомства, мужчина, находившийся на скамейке, подорвал гранату. Данное заявление было предоставлено официальным представителям.

Фото: openverse.org

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, снятое "умным" домофоном в дневное время 14 сентября. На записи был запечатлен мужчина в военной форме, сидящий рядом с женщиной и маленьким ребенком возле подъезда, сообщает inkazan.ru. Он предложил ребенку подорвать шумовую гранату, чтобы продемонстрировать принцип её действия, однако женщина настоятельно отговаривала его от этой идеи.

В результате главный "герой" видео не послушался советов женщины, и она отошла в сторону. Взрыв гранаты напугал случайного свидетеля с маленьким ребёнком, и она начала выражать свое негодование, используя нецензурные выражения.

Мужчина из видео извинился перед женщиной, объяснив, что граната не представляла опасности. Тем не менее, из-за шума сработали сигнализации автомобилей.

На данный момент неизвестно, поступили ли какие-либо заявления в правоохранительные органы в связи с этим инцидентом и выезжали ли они на место происшествия. Причины отказа в предоставлении комментариев также не были объяснены.

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