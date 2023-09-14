Утром 14 сентября пятью беспилотными морскими катерами, принадлежащими Вооружённым силам Украины, предпринята попытка атаки на патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.
В ходе отражения атаки силами, действовавшими с борта корабля, удалось уничтожить все пять беспилотных катеров противника при помощи стандартного вооружения судна, сообщило ведомство в своём telegram-канале.
Регулярно происходят обстрелы приграничных российских территорий, а также атаки с использованием беспилотных аппаратов и диверсионные акты со стороны ВСУ. В регионах, прилегающих к Украине, действует жёлтый уровень террористической опасности.
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