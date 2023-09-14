Минобороны: пять морских катеров ВСУ пытались атаковать патрульный корабль "Сергей Котов" в акватории Чёрного моря

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Утром 14 сентября пятью беспилотными морскими катерами, принадлежащими Вооружённым силам Украины, предпринята попытка атаки на патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.

В ходе отражения атаки силами, действовавшими с борта корабля, удалось уничтожить все пять беспилотных катеров противника при помощи стандартного вооружения судна, сообщило ведомство в своём telegram-канале.

Регулярно происходят обстрелы приграничных российских территорий, а также атаки с использованием беспилотных аппаратов и диверсионные акты со стороны ВСУ. В регионах, прилегающих к Украине, действует жёлтый уровень террористической опасности.

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