В парке на севере Москвы обнаружили труп мужчины без головы

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В московском парке Дружбы вблизи улицы Фестивальной в районе Речного вокзала столицы нашли обезглавленное тело мужчины, рассказали в городской прокуратуре.

Фото: Openverse

"По факту убийства мужчины на севере Москвы возбуждено уголовное дело", — отметили в ведомстве.

На данный момент следователями установлено, что потерпевший скончался в результате множественных ножевых ранений в области шеи, головы и туловища.

Для координации работы правоохранителей на месте уже находится заместитель Головинского межрайонного прокурора Александр Атаев, уточнил представитель надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области предприниматель случайно выбросил в мусорный бак более шести миллионов рублей и теперь деньги ищет полиция.

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