В московском парке Дружбы вблизи улицы Фестивальной в районе Речного вокзала столицы нашли обезглавленное тело мужчины, рассказали в городской прокуратуре.
"По факту убийства мужчины на севере Москвы возбуждено уголовное дело", — отметили в ведомстве.
На данный момент следователями установлено, что потерпевший скончался в результате множественных ножевых ранений в области шеи, головы и туловища.
Для координации работы правоохранителей на месте уже находится заместитель Головинского межрайонного прокурора Александр Атаев, уточнил представитель надзорного ведомства.
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