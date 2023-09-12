МЧС: все пассажиры самолёта, экстренно севшего под Новосибирском, эвакуированы

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Утром 12 сентября пассажирский самолёт Airbus A320, который летел из Сочи в Омск, совершил вынужденную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области. Все пассажиры были эвакуированы, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Фото: Openverse

По данным ведомства, в самолёте находились 170 пассажиров, в том числе 23 несовершеннолетних.

"Все они эвакуировались. Никто не пострадал", — сказано в Telegram-канале МЧС по Новосибирской области.

Специалисты оперативной и аэромобильной группы МЧС работают на месте происшествия. Пассажирам предложено разместиться в ближайшем Доме культуры. Отмечается, что самолёт не разрушен в результате экстренной посадки.

Ранее стало известно, что Airbus A320 подал сигнал тревоги и изменил маршрут, направившись в сторону населённого пункта Каменка под Новосибирском.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.