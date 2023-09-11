В Челябинской области компания мужчин расстреляла семью из автомата

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Миассе Челябинской области произошла стрельба, в результате которой пострадала семья из трёх человек. Эту информацию сообщает URA.RU.

Фото: мвд.рф / Архивное фото

По информации источника, местная жительница обратилась к правоохранителям и рассказала о произошедшем инциденте. Женщина утверждает, что конфликт начался в одном из ночных клубов города, после чего неизвестные открыли огонь по её родственникам и скрылись. Три члена семьи были госпитализированы.

Полиция оперативно выявила личности предполагаемых стрелков и задержала их. В настоящее время четверо граждан находятся под оперативным наблюдением. Также изъято оружие, использовавшееся при совершении преступления.

Против стрелявших возбуждено уголовное дело по статье о нанесении умышленного тяжкого вреда здоровью.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.