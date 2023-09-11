Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Финляндия усложнит правила выдачи ВНЖ студентам из других стран
Школьница из Москвы разгромила квартиру отца, пока тот отдыхал на море
Умерла заслуженная артистка России Мария Скуратова
Озвучено число жителей Башкирии, у которых обнаружили смертельную болезнь
Разрушили страну: полковник Макгрегор рассказал о единственном "достижении" США на Украине
Что археологи обнаружили в захоронении сарматов под Волгоградом
В Харьков заехала дополнительная группа военкомов для ускорения принудительной мобилизации
Пушилин рассказал о больших потерях ВСУ во время танковой атаки у Опытного
Нарколог Сараев предложил приравнять некоторые энергетики к алкоголю

В Челябинской области компания мужчин расстреляла семью из автомата

0:54
Происшествия

В Миассе Челябинской области произошла стрельба, в результате которой пострадала семья из трёх человек. Эту информацию сообщает URA.RU.

В Челябинской области компания мужчин расстреляла семью из автомата
Фото: мвд.рф / Архивное фото

По информации источника, местная жительница обратилась к правоохранителям и рассказала о произошедшем инциденте. Женщина утверждает, что конфликт начался в одном из ночных клубов города, после чего неизвестные открыли огонь по её родственникам и скрылись. Три члена семьи были госпитализированы.

Полиция оперативно выявила личности предполагаемых стрелков и задержала их. В настоящее время четверо граждан находятся под оперативным наблюдением. Также изъято оружие, использовавшееся при совершении преступления.

Против стрелявших возбуждено уголовное дело по статье о нанесении умышленного тяжкого вреда здоровью.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Шольц неудачно попытался "отвесить пощёчину" России на саммите в Индии

Планы канцлера ФРГ Олафа Шольца "отвесить пощёчину" России обрушило содержание итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели.

Zeit: декларация саммита G20 обрушила планы Шольца "отвесить пощёчину" России
ЕС будет конфисковывать у россиян на границе авто, смартфоны, ноутбуки
Забирают всё: на границах с ЕС у россиян конфискуют авто, телефоны, ноуты и украшения
Жертв может быть больше: что случилось с уральской школьницей
Эндокринолог Павлова: резкое похудение - возможный признак рака
Скоростной электропоезд "Иволга 4.0" поставлен на поток Анастасия Жукова Законы Хаммурапи справедливы и сегодня Сергей Лебедев Верховный представитель Запада подал в суд на Милорада Додика Михаил Плисюк
"Я придал красок ее жизни": фаворит Пугачевой рассказал о дорогостоящих подарках от певицы
Установили, кто вернул на НТВ Ани Лорак
Илон Маск рассказал, кто настоящий президент США
Илон Маск рассказал, кто настоящий президент США
Последние материалы
Умерла заслуженная артистка России Мария Скуратова
В Челябинской области компания мужчин расстреляла семью из автомата
Озвучено число жителей Башкирии, у которых обнаружили смертельную болезнь
Курорт "Роза Хутор" провел необычную экологическую акцию
Разрушили страну: полковник Макгрегор рассказал о единственном "достижении" США на Украине
Что археологи обнаружили в захоронении сарматов под Волгоградом
В Харьков заехала дополнительная группа военкомов для ускорения принудительной мобилизации
Пушилин рассказал о больших потерях ВСУ во время танковой атаки у Опытного
Нарколог Сараев предложил приравнять некоторые энергетики к алкоголю
В Европе обвинили Россию в попытке воспользоваться госпереворотами в Африке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников