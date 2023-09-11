В Петербурге врачи восстановили ребёнку палец, который оторвало дверью в ТЦ

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Санкт-Петербургские врачи смогли восстановить палец пятилетнему ребёнку, который пострадал в результате удара дверью на территории торгового центра.

Фото: openverse.org

По данным пресс-службы государственного педиатрического медицинского университета Санкт-Петербурга, сейчас пациент находится в стабильном состоянии. Отмечается, что изначально у него диагностировали травматическую ампутацию сегмента фаланги одного из пальцев.

Инцидент произошёл в туалете ТЦ: пострадавший засунул руку в дверной проём, а посетительница резко захлопнула дверь. По словам детского микрохирурга Антона Волкова, сегмент фаланги повис на кожном лоскуте сразу после удара.

Однако благодаря установке металлического фиксатора анатомия пальца восстановлена, уточнил специалист.

Ранее сообщалось, что правоохранители проводят проверку по факту этого инцидента. Он произошёл в магазине на Пулковском шоссе.