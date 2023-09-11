Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вирусолог раскрыл главные опасности вспышки кори в России
Захарова: угрозы Зеленского в сторону ЕС доказывают нацистскую сущность режима
Треть омичей назвала свой город дорогим для проживания
Врач рассказал, как часто нужно сдавать анализы на холестерин
Маск заверил, что не является предателем из-за ситуации с ограничением Starlink в Крыму
Утиная охота стала причиной возбуждения дела против мирового судьи в Новосибирской области
Radio Renascença: красное вино затопило улицу после взрыва на заводе в Португалии
Бархатцы отцвели: что делать с ними дальше?
Диетолог Соломатина рассказала, можно ли диабетикам пить кофе

В Петербурге врачи восстановили ребёнку палец, который оторвало дверью в ТЦ

0:59
Происшествия

Санкт-Петербургские врачи смогли восстановить палец пятилетнему ребёнку, который пострадал в результате удара дверью на территории торгового центра.

В Петербурге врачи восстановили ребёнку палец, который оторвало дверью в ТЦ
Фото: openverse.org

По данным пресс-службы государственного педиатрического медицинского университета Санкт-Петербурга, сейчас пациент находится в стабильном состоянии. Отмечается, что изначально у него диагностировали травматическую ампутацию сегмента фаланги одного из пальцев.

Инцидент произошёл в туалете ТЦ: пострадавший засунул руку в дверной проём, а посетительница резко захлопнула дверь. По словам детского микрохирурга Антона Волкова, сегмент фаланги повис на кожном лоскуте сразу после удара.

Однако благодаря установке металлического фиксатора анатомия пальца восстановлена, уточнил специалист.

Ранее сообщалось, что правоохранители проводят проверку по факту этого инцидента. Он произошёл в магазине на Пулковском шоссе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Шольц неудачно попытался "отвесить пощёчину" России на саммите в Индии

Планы канцлера ФРГ Олафа Шольца "отвесить пощёчину" России обрушило содержание итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели.

Zeit: декларация саммита G20 обрушила планы Шольца "отвесить пощёчину" России
ЕС будет конфисковывать у россиян на границе авто, смартфоны, ноутбуки
Забирают всё: на границах с ЕС у россиян конфискуют авто, телефоны, ноуты и украшения
Эндокринолог Павлова: резкое похудение - возможный признак рака
Жертв может быть больше: что случилось с уральской школьницей
Скоростной электропоезд "Иволга 4.0" поставлен на поток Анастасия Жукова Законы Хаммурапи справедливы и сегодня Сергей Лебедев Верховный представитель Запада подал в суд на Милорада Додика Михаил Плисюк
"Я придал красок ее жизни": фаворит Пугачевой рассказал о дорогостоящих подарках от певицы
Установили, кто вернул на НТВ Ани Лорак
Илон Маск рассказал, кто настоящий президент США
Илон Маск рассказал, кто настоящий президент США
Последние материалы
Antiquity: В Испании найден 24-тысячелетний храм палеолитического искусства
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон не понимает, почему ВСУ до сих пор не подняли бунт против Зеленского
Врачи рассказали о пользе имбирно-лимонного напитка и мифах вокруг него
В Казани сотрудники МЧС вызволили мальчика, застрявшего в стиральной машине
Политолог Елисеева рассказала, почему Байдена не изберут на второй срок
Актриса Наталья Рудова готова лечь под нож пластического хирурга
Baijiahao: Запад неожиданно получил "пощёчину" на саммите G20
Кадыров обнародовал видео, на котором пленный ВСУ просит гражданство РФ у Путина
The Astrophysical Journal: Обнаружен «пузырь галактик» шириной в миллиард световых лет
Физики генерируют один из самых коротких сигналов, когда-либо созданных людьми
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников