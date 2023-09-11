Shot: В торговом центре Петербурга женщина "ампутировала" дверью палец ребенку

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В одном из торговых центров в Санкт-Петербурге женщина, выходя из туалета, не заметила маленького мальчика и закрыла дверь, прищемив ему два пальца, сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: Openverse

Инцидент произошел на Пулковском шоссе. Петербурженка, не заметив ребенка, случайно прищемила его руку, что привело к частичной ампутации пальцев. После происшествия женщина продолжила свои покупки, а ребенка доставили в больницу.

Медики диагностировали у мальчика неполное отделение пальцев на левой руке. Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проводят проверку произошедшего инцидента. Подробной информации о женщине, прищемившей пальцы ребенку, пока нет.

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