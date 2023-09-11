В Подмосковье у школьницы в руках загорелся смартфон

1:14 Your browser does not support the audio element. Происшествия

У ученицы школы №8 в подмосковном Дмитрове в руках загорелся смартфон во время игры в онлайн-шутер PUBG Mobile. Эту информацию сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва".

Фото: "смартфон, маникюр и бижутерия" by xarkonnen is licensed under CC BY 2.0.

Инцидент произошел утром 11 сентября. Свидетели сняли видео происшествия и опубликовали его. На записи видно, как подросток пробирается сквозь толпу других учащихся, держа в руках дымящееся устройство, защищённое чехлом в виде книжки.

"Среди детей началась паника, сообщают свидетели. Они покинули школу, так как на тот момент уроки уже закончились. Очевидцы утверждают, что перед тем, как смартфон начал дымиться, девочка играла в PUBG — многопользовательскую игру в жанре шутера", — сообщает "Осторожно, Москва".

PUBG Mobile — это требовательная к производительности мобильных устройств онлайн-игра, выпущенная в 2018 году. В одном из её режимов 100 игроков совершают десантирование на остров и, укрываясь от постепенно сужающейся безопасной зоны, стремятся выжить. Побеждает единственный выживший игрок.

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