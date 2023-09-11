Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Ани Лорак опровергла информацию о денежной помощи украинской армии
В Хабаровске мужчина угнал машину от медцентра вместе с детьми
Педиатр Татаркина предупредила об опасности некоторых лекарств для детей
Блогер Манукян напомнил о провальном выступлении Пугачевой на Евровидении
Advanced Science: анализ крови выявляет хроническую усталость с 91% точности
Боец Владимир Минеев высказался против возвращения Пугачевой и Галкина* в Россию
Дилеры рассказали о новых автомобилях, которые привезут в Россию
Попова: сезон гриппа в России начался раньше — помогут прививки
В Кузбассе спасатели нашли женщину, которая заблудилась в лесу

Неосторожное обращение с грузовиком стоило жизни ребенка: Забайкальца будут судить

1:15
Происшествия

Жителя поселка Карымское обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Ему предъявлено обвинение в том, что он оставил незакрытым грузовик, который, начав движение, придавил ребенка к стене дома. Эта трагическая ситуация была зафиксирована 11 сентября на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю.

Неосторожное обращение с грузовиком стоило жизни ребенка: Забайкальца будут судить
Фото: openverse

По данным расследования, 56-летний водитель в летний день 2023 года оставил грузовик Toyota Dyna с открытыми дверями во дворе частного дома, который находился на наклонной поверхности. Он не предпринял необходимых мер для предотвращения самопроизвольного движения автомобиля, сообщает Чита. ру. Во время игры семилетний внук обвиняемого случайно переключил рычаг переключения передач в нейтральное положение, что привело к началу движения грузовика. В ужасе мальчик выбежал из кабины автомобиля и побежал в сторону дома. Грузовик, двигаясь, придавил ребенка к стене дома и нанес ему смертельные травмы.

За обвиняемым может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Грузовик протаранил колонну детей-велосипедистов в России. Сообщается о двух погибших подростках
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Шольц неудачно попытался "отвесить пощёчину" России на саммите в Индии

Планы канцлера ФРГ Олафа Шольца "отвесить пощёчину" России обрушило содержание итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели.

Zeit: декларация саммита G20 обрушила планы Шольца "отвесить пощёчину" России
ЕС будет конфисковывать у россиян на границе авто, смартфоны, ноутбуки
Забирают всё: на границах с ЕС у россиян конфискуют авто, телефоны, ноуты и украшения
Эндокринолог Павлова: резкое похудение - возможный признак рака
Илон Маск рассказал, кто настоящий президент США
Скоростной электропоезд "Иволга 4.0" поставлен на поток Анастасия Жукова Законы Хаммурапи справедливы и сегодня Сергей Лебедев Верховный представитель Запада подал в суд на Милорада Додика Михаил Плисюк
Установили, кто вернул на НТВ Ани Лорак
"Я придал красок ее жизни": фаворит Пугачевой рассказал о дорогостоящих подарках от певицы
Жертв может быть больше: что случилось с уральской школьницей
Жертв может быть больше: что случилось с уральской школьницей
Последние материалы
Неосторожное обращение с грузовиком стоило жизни ребенка: Забайкальца будут судить
Advanced Science: анализ крови выявляет хроническую усталость с 91% точности
Боец Владимир Минеев высказался против возвращения Пугачевой и Галкина* в Россию
Дилеры рассказали о новых автомобилях, которые привезут в Россию
Попова: сезон гриппа в России начался раньше — помогут прививки
В Кузбассе спасатели нашли женщину, которая заблудилась в лесу
Axios: Маска уговорили создать авто стоимостью в 25 тысяч долларов
Ким Чен Ын едет в Россию: чего ожидать от встречи союзников?
Турист в Индии выпрыгнул из окна номера отеля, испугавшись звука петард
В Ижемском районе водитель сбил пешехода и бросил его на обочине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников