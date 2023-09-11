Неосторожное обращение с грузовиком стоило жизни ребенка: Забайкальца будут судить

1:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жителя поселка Карымское обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Ему предъявлено обвинение в том, что он оставил незакрытым грузовик, который, начав движение, придавил ребенка к стене дома. Эта трагическая ситуация была зафиксирована 11 сентября на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю.

Фото: openverse

По данным расследования, 56-летний водитель в летний день 2023 года оставил грузовик Toyota Dyna с открытыми дверями во дворе частного дома, который находился на наклонной поверхности. Он не предпринял необходимых мер для предотвращения самопроизвольного движения автомобиля, сообщает Чита. ру. Во время игры семилетний внук обвиняемого случайно переключил рычаг переключения передач в нейтральное положение, что привело к началу движения грузовика. В ужасе мальчик выбежал из кабины автомобиля и побежал в сторону дома. Грузовик, двигаясь, придавил ребенка к стене дома и нанес ему смертельные травмы.

За обвиняемым может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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