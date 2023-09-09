В Геленджике наблюдателям на выборах раздавали повестки: комментарий военкомата

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На выборах в Геленджике появилась информация о том, что наблюдателям выдавали повестки непосредственно на избирательных участках. Однако военкомат утверждает, что такого распоряжения о выдаче повесток на участках не было.

Фото: openverse

Военкомат подчеркивает, что процесс выдачи повесток осуществляется в строгом соответствии с установленным регламентом, который не предусматривает выдачу документов непосредственно на избирательных участках.

Эта информация стала известной после публикации депутатом Александром Сафроновым в социальных сетях фотографий повесток, которые, по его словам, были получены на избирательном участке. Однако военкомат настаивает на отсутствии каких-либо распоряжений о подобной практике.

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