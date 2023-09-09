На выборах в Геленджике появилась информация о том, что наблюдателям выдавали повестки непосредственно на избирательных участках. Однако военкомат утверждает, что такого распоряжения о выдаче повесток на участках не было.
Военкомат подчеркивает, что процесс выдачи повесток осуществляется в строгом соответствии с установленным регламентом, который не предусматривает выдачу документов непосредственно на избирательных участках.
Эта информация стала известной после публикации депутатом Александром Сафроновым в социальных сетях фотографий повесток, которые, по его словам, были получены на избирательном участке. Однако военкомат настаивает на отсутствии каких-либо распоряжений о подобной практике.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В аэропорту Шереметьево задержали бортпроводницу. Сотрудница авиакомпании прыгала по автомобилям без обуви.