Актёр Алексей Панин прокомментировал свой дебош в Таллине: люди поступили нечестно

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Актёр Алексей Панин* прокомментировал своё задержание в Таллине. По его словам, те, кто вызвал полицию, поступили "непорядочно". Панин подтвердил, что его задержали, но утверждает, что это произошло в публичном доме, куда он пришёл, чтобы купить алкоголь, так как в магазинах спиртное уже не продавали из-за позднего времени. Актёр утверждает, что он не участвовал в каких-либо дебошах.

Фото: instagram.com/ alexeypanin99

Панин признаёт, что "доля его вины" в произошедшем есть, но считает, что люди, вызвавшие полицию, поступили нечестно. Он утверждает, что не нарушал законы Эстонии.

Ранее сообщалось, что Панина могут депортировать в Россию, где ему грозит до пяти лет лишения свободы.

* Внесён Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента

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