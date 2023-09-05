Актёра Алексея Панина* задержали в Эстонии за пьяный дебош

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российского актёра Алексея Панина*, сбежавшего за границу и критикующего СВО, задержали в Таллине. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на местные СМИ.

Фото: instagram.com/ alexeypanin99

Сообщается, что скандально известный артист ломился к незнакомым людям, думая, что находится в отеле. Скорее всего, актёр был пьян, его увезли в вытрезвитель.

За дебош его могут депортировать из страны в Россию, где ему грозит до 5 лет колонии, заявил источник канала в дипломатических кругах.

По словам очевидцев, неадекватный Панин* начал будить людей людей около трёх ночи. Также он где-то взял посуду и начал её бить. По дороге в полицию он упорно пытался стрельнуть у стражей порядка сигарету.

Напомним, в России Панин* объявлен в розыск. На него заведено уголовное дело о публичном оправдании терроризма.

* Внесён Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента

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