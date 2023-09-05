Аспиранта МГУ Мифтахова арестовали по делу об оправдании терроризма

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Первомайский районный суд Кирова удовлетворил ходатайство следствия ФСБ и вынес постановление о заключении под стражу Азата Мифтахова, аспиранта механико-математического факультета МГУ, который обвиняется в оправдании терроризма. Он будет содержаться под стражей до 3 ноября. По словам адвоката Светланы Сидоркиной, защита обжалует это решение.

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Азат Мифтахов был задержан в понедельник, когда выходил из исправительного учреждения после отбытия наказания за хулиганство. Ему предъявлено обвинение в нарушении части 1 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается публичных призывов к террористической деятельности, публичного оправдания терроризма или пропаганды терроризма. Мифтахов настаивает на своей невиновности.

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Суд арестовал до марта аспиранта МГУ Азата Мифтахова / Новости