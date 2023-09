Your browser does not support the audio element.

Первомайский районный суд Кирова удовлетворил ходатайство следствия ФСБ и вынес постановление о заключении под стражу Азата Мифтахова, аспиранта механико-математического факультета МГУ, который обвиняется в оправдании терроризма. Он будет содержаться под стражей до 3 ноября. По словам адвоката Светланы Сидоркиной, защита обжалует это решение.

Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.