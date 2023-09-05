Полицейские в Улан-Удэ пришли на помощь девятилетнему ребенку, который потерял сознание во время школьной линейки.
Мама мальчика сразу обратилась к полицейским — Алдару Банзаракцаеву и Евгению Коршунову — с просьбой о помощи.
"Инспекторы немедленно сообщили об этом в дежурную часть, оперативно оценив ситуацию и не дожидаясь автомобиля скорой медицинской помощи, приняли решение доставить родителей и школьника в больницу на служебном автомобиле", — сообщила пресс-служба МВД по Бурятии.
С активацией маячков, полицейские оперативно доставили ребенка в медицинское учреждение. На данный момент его здоровью ничего не угрожает.
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