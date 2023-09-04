В Ленинградской области произошёл конфликт между двумя мужчинами во время вечерней рыбалки. В итоге один из них расстрелял другого в лодке, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным издания, 61-летний житель Мурино вышел порыбачить в канал в Новой Ладоге в воскресенье, 3 сентября. Около семи часов неизвестный выстрелил в него из охотничьего ружья в упор в голову и скрылся.
Скорую вызвали очевидцы, которые заметили, что мужчина потерял сознание. Он скончался по дороге в больницу. Ведётся розыск убийцы.
Вероятной причиной ссоры мог стать спор из-за рыбного места, пишет автор публикации.
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