Трое российских граждан пострадали при дорожно-транспортном происшествии в турецкой провинции Аланья, сообщили в генеральном консульстве РФ в Анталье.
Согласно информации, авария произошла вчера днём по турецкому времени.
"По предварительным данным, пострадали трое российских граждан. Все они доставлены в местные медицинские учреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь", — сообщили в ведомстве РИА Новости.
Как подчеркнули российские представители в Турции, генконсульство находится в тесном контакте с местными властями, которые контролируют ситуацию. О причинах аварии и состоянии пострадавших не сообщается.
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