Генконсульство: трое граждан из РФ пострадали при ДТП в Турции

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Трое российских граждан пострадали при дорожно-транспортном происшествии в турецкой провинции Аланья, сообщили в генеральном консульстве РФ в Анталье.

Фото: "Скорая Медицинская Помощь, Москва - Ambulance, Moscow 44" by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0.

Согласно информации, авария произошла вчера днём по турецкому времени.

"По предварительным данным, пострадали трое российских граждан. Все они доставлены в местные медицинские учреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь", — сообщили в ведомстве РИА Новости.

Как подчеркнули российские представители в Турции, генконсульство находится в тесном контакте с местными властями, которые контролируют ситуацию. О причинах аварии и состоянии пострадавших не сообщается.

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