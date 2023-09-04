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Генконсульство: трое граждан из РФ пострадали при ДТП в Турции

0:42
Происшествия

Трое российских граждан пострадали при дорожно-транспортном происшествии в турецкой провинции Аланья, сообщили в генеральном консульстве РФ в Анталье.

Генконсульство: трое граждан из РФ пострадали при ДТП в Турции
Фото: "Скорая Медицинская Помощь, Москва - Ambulance, Moscow 44" by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0.

Согласно информации, авария произошла вчера днём по турецкому времени.

"По предварительным данным, пострадали трое российских граждан. Все они доставлены в местные медицинские учреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь", — сообщили в ведомстве РИА Новости.

Как подчеркнули российские представители в Турции, генконсульство находится в тесном контакте с местными властями, которые контролируют ситуацию. О причинах аварии и состоянии пострадавших не сообщается.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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