В России в 80 тоннах краба обнаружили превышение мышьяка в четыре раза

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории обнаружили избыток мышьяка в 79,5 тоннах крабов стригунов, превышающий установленные нормы в четыре раза. Эту информацию распространила пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, сообщает "Агентство Бизнес Новостей".
Планировалось отправить крабов на экспорт в Японию, Китай и Корею.
Отмечается, что такие результаты анализов характерны для этого времени года, когда идет активная ловля.
Донные отложения в водоемах содержат тяжелые металлы и токсичные элементы в высокой концентрации, что и привело к превышению уровня мышьяка в продукте.
Ранее сообщалось, что за полгода браконьеры добыли более четырех тонн камчатского краба.
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