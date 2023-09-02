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В России в 80 тоннах краба обнаружили превышение мышьяка в четыре раза

0:52
Происшествия

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории обнаружили избыток мышьяка в 79,5 тоннах крабов стригунов, превышающий установленные нормы в четыре раза. Эту информацию распространила пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, сообщает "Агентство Бизнес Новостей".

В России в 80 тоннах краба обнаружили превышение мышьяка в четыре раза
Фото: openverse.org

Планировалось отправить крабов на экспорт в Японию, Китай и Корею.

Отмечается, что такие результаты анализов характерны для этого времени года, когда идет активная ловля.

Донные отложения в водоемах содержат тяжелые металлы и токсичные элементы в высокой концентрации, что и привело к превышению уровня мышьяка в продукте.

Ранее сообщалось, что за полгода браконьеры добыли более четырех тонн камчатского краба.

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ВСЮ ВАШУ ЖИЗНЬ вы готовили краба НЕПРАВИЛЬНО!
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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