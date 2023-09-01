В Иране силовики предотвратили диверсию против ВПК

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Иране предотвратили попытка масштабной промышленной диверсии. Эту информацию подтверждает иранский журналист Хаял Муаззин в своём сегодняшнем сообщении от 31 августа, сообщает EADaily.

Фото: openverse.org

Как отмечает Муаззин:

"Этот вандализм был осуществлен под руководством сионистских спецслужб и их глобальных агентов".

Службы защиты информации Минобороны успешно предотвратили и нейтрализовали самую крупную попытку проникновения в область ракетно-космической промышленности, а также в сферу поддержки вооружённых сил.

Важные детали этого инцидента, касающиеся шпионажа и различных аспектов диверсии, нацеленной на ослабление обороноспособности Ирана, будут раскрыты и представлены на широкое обозрение иранской общественности.

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