В Иране предотвратили попытка масштабной промышленной диверсии. Эту информацию подтверждает иранский журналист Хаял Муаззин в своём сегодняшнем сообщении от 31 августа, сообщает EADaily.
Как отмечает Муаззин:
"Этот вандализм был осуществлен под руководством сионистских спецслужб и их глобальных агентов".
Службы защиты информации Минобороны успешно предотвратили и нейтрализовали самую крупную попытку проникновения в область ракетно-космической промышленности, а также в сферу поддержки вооружённых сил.
Важные детали этого инцидента, касающиеся шпионажа и различных аспектов диверсии, нацеленной на ослабление обороноспособности Ирана, будут раскрыты и представлены на широкое обозрение иранской общественности.
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