Около 20 тонн контрафактной одежды и обуви самарская таможня обнаружила под Оренбургом

1:16 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники таможни из Самары задержали две фуры с около 20 тоннами незаконных товаров, на которых был изображен логотип известного бренда из Казахстана. Информацию об этом предоставили представители Федеральной таможенной службы России.

Фото: openverse.org

"Мобильная группа Самарской таможни выявила почти 20 тонн товаров с признаками контрафакта и без обязательной маркировки в двух фурах, остановленных для проверки в Оренбургской области. Большегрузы следовали в Набережные Челны из Казахстана", - говорится в сообщении ФТС.

Среди изъятых товаров было обнаружено около 20 тысяч курток, около 2 тысяч пар обуви без соответствующей маркировки, а также нелегальные носки с логотипом Adidas. Для выяснения обстоятельств был отправлен запрос правообладателю товарного знака.

На данный момент рассматривается возможность возбуждения дела согласно статье 15.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Эта статья предусматривает наказание за производство, распространение или продажу товаров, которые должны быть маркированы в соответствии с законодательством.

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